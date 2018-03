Deel dit artikel:











Henk van Stee vindt Sparta geen stap terug voor Henk Fraser Henk van Stee

Henk van Stee is nog maar amper begonnen als technisch manager van Sparta of hij heeft zijn eerste succes al geboekt, want met de aanstelling van Henk Fraser als trainer verraste de Kasteelclub vriend en vijand.

Van Stee laat aan RTV Rijnmond weten dat er meerdere kandidaten op zijn lijstje stonden, waaronder ook Fred Grim, de huidige assistent van Dick Advocaat. Het leek voor de hand te liggen dat Grim de nieuwe trainer zou worden, maar tot diens grote teleurstelling wordt zijn aflopende contract niet verlengd. Dat Fraser na ADO Den Haag en Vitesse voor Sparta kiest mag best opmerkelijk genoemd worden als je naar de stand op de ranglijst kijkt. Volgens Van Stee is Sparta echter geen stap terug als je het historisch bekijkt: 'Eigenlijk mag Henk blij zijn dat hij bij Sparta aan de slag kan.' Kijk bovenaan dit bericht naar het hele interview met Sparta's technisch manager Henk van Stee.