Man bedolven onder berg zand; justitie eist geldboetes

Jusititie heeft geldboetes tot 14.000 euro geëist voor een arbeidsongeval waarbij in juni 2016 een man uit Gorinchem omkwam. Ook zouden twee bedrijven ieder ook vijfduizend euro betalen aan de familie van het slachtoffer.

De 25-jarige man was in Tilburg betrokken bij de aanleg van een rioleringspijp en raakte bedolven onder een hoop zand. Hij overleed ter plaatse. Drie partijen moesten vandaag voorkomen voor dood door schuld.

Volgens Justitie is niet voldaan aan de veiligheidsvoorschriften voor de afgraving. Zo had het talud breder moeten zijn of had er gewerkt moeten worden met bekisting. Bovendien zou de opdrachtgever hebben verzuimd een goede risico-inventarisatie te maken.

De rechter doet over twee weken uitspraak.