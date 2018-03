Deel dit artikel:











Waarom kan ik nog steeds niet met mijn geleidehond naar Blijdorp? Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Het is nog steeds niet mogelijk om met een geleidehond een bezoek aan de Diergaarde Blijdorp te brengen. Blijdorp kondigde een jaar geleden naar een oplossing te zoeken die goed is voor de dieren in de tuin én voor de bezoekers en hun assistentiehond. Maar sindsdien is er niets meer bekend over geworden.

Jacco Bezuijen heeft PTSS van zijn werk bij de politie en hij wil dolgraag de Rotterdamse dierentuin bezoeken. "Ik doe veel met fotografie en de diergaarde is een prachtig park, dus ik kan niet wachten om die te bezoeken. Ik ben er ook van harte welkom, maar niet met mijn hond." Door de assistentiehond kan Jacco weer de straat op. Voor die tijd sloot hij zich voornamelijk op. "Veel mensen denken dat alleen blinden en slechtzienden een hond nodig hebben. Ik heb er juist een nodig, omdat ik teveel gezien heb." Maar de Diergaarde Blijdorp laat de geleidehonden niet toe. "Wij zijn nog hard bezig om een goede balans te vinden", zegt woordvoerder Alderlieste. "We doen dit met KNGF Geleidehonden. We onderzoeken met ze welke delen van de Diergaarde we toegankelijk kunnen maken. En we vragen nog even geduld." De Diergaarde wil de eigen dieren beschermen tegen besmettelijke ziekten die de honden mogelijk kunnen overbrengen. Ook zeggen ze schrikreacties te willen voorkomen bij de eigen dieren. Maar Jacco Bezuijen vindt dat het te lang duurt. "Ze hebben een jaar de tijd gehad. In andere dierentuinen zijn assistentiehonden wel toegelaten. Kunnen ze daar dan niet te rade gaan?" Volgens Bezuijen heeft Artis in Amsterdam eerder ook geweigerd om honden toe te laten. "Maar ze zijn overstag gegaan, omdat het een recht is om met je geleidehond te worden toegelaten", zo zegt de Barendrechter. Gevaccineerd

Volgens Bezuijen worden geleidehonden gevaccineerd tegen alle ziekten die ze als hond kunnen oplopen. "Bovendien is mijn hond zo mak. Laatst stonden we tijdens een wandeling oog in oog met een wild zwijn. Mijn hond zag dat dier niet eens staan. Het zijn gewoon heel stabiele honden." Volgens Bezuijen worden geleidehonden gevaccineerd tegen alle ziekten die ze als hond kunnen oplopen. "Bovendien is mijn hond zo mak. Laatst stonden we tijdens een wandeling oog in oog met een wild zwijn. Mijn hond zag dat dier niet eens staan. Het zijn gewoon heel stabiele honden." Blijjdorp zegt op haar website naar veilige routes te zoeken waarlangs mensen met assistentiehonden kunnen lopen. Daarmee kunnen de meest kwetsbare dieren beschermd worden. Ook onderzoekt de Diergaarde de mogelijkheden om de meest schrikachtige dieren geleidelijk te laten wennen aan de aanwezigheid van honden.