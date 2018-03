Ode aan de Luisteraar: Mevrouw Grobben

Mevrouw Grobben in gesprek met Ruud de Boer

Zij wist, en wéét postuum, een lach te toveren bij haar toehoorders. Door haar vlijmscherpe, lieflijke, humorvolle gedichten. Daar kwam geen toetsenbord aan te pas. Al haar creativiteit vertrouwde ze letterlijk toe aan haar pen. Voeg daar haar exentriciteit bij (haar roze outfit) én haar bijzonder spitsvondige bijdragen in de programma's van Radio Rijnmond en je komt tot de conclusie: Van deze Charloise vrouw moet je houden.

Helaas was ze niet onverwoestbaar. Ze werd ongeneeslijk ziek.

Vorige week is ze overleden: Rieneke Grobben, of, zoals ik haar altijd plechtig aansprak: "Mevrouw Grobben".

De laatste dagen woonde zij in een hospice, op Zuid. Eind januari zocht Ruud de Boer haar op. Om te praten over haar leven en het Onvermijdelijke.

