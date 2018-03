Deel dit artikel:











Minister loopt kwart marathon in Rotterdam Schoeisel van De Jonge ook geschikt voor een run van tien kilometer?

Of hij het op zijn fameuze gebloemde schoenen gaat doen, is nog niet bekend. Maar zeker is wel dat minister Hugo de Jonge zondag 8 april een kwart marathon wil lopen in Rotterdam.

De oud-wethouder van Rotterdam doet dat voor de actie 'Samen rennen tegen eenzaamheid.' Ook de (huidige) Rotterdamse wethouder Sven de Langen en schrijver Ernest van der Kwast gaan van start. De marathonactie is een initiatief van de Unie van Vrijwilligers Rotterdam (UVV), die geld wil inzamelen om eenzaamheid onder oudere Rotterdammers tegen te gaan. "Die eenzaamheid is is voor veel mensen een enorm probleem", zegt de Unie. "Juist het bezoek van een vrijwilliger maakt dan het verschil. Echt gezien worden, de tijd hebben om je verhaal te kunnen delen en samen iets gezelligs te ondernemen, dat verandert een grijze dag in een kleurrijke."