Celstraf geëist voor illegaal gokken in cafés en koffiehuizen

Justitie heeft celstraffen tot zestien maanden geëist tegen de leden van een Rotterdamse gokbende. Zij plaatsten laptops in cafés en koffiehuizen, waarmee online kon worden gegokt op voetbalwedstrijden.

De criminele organisatie zou hebben samengewerkt met tientallen cafés en koffiehuizen in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Volgens justitie gaat het om een miljoenenbusiness.

Van hoofdverdachte Fahri C. wordt een bedrag van 3,2 miljoen euro teruggevorderd. De man verblijft in zijn moederland Turkije "vanwege een pijnlijke voet". C. heeft bij de politie verklaard dat hij alles in opdracht deed van Duitse Turken.

De andere verdachten hadden volgens justitie elk hun eigen rol. Serafettin K. zou de ‘loopjongen’ zijn geweest van Fahri C. Hij haalde het geld op. De Rotterdammer zegt pas in een laat stadium door te hebben gehad dat het om illegaal gokken ging. “Ik was werkloos en zag het als een baan.”

Hij kreeg zijn salaris contant in een envelop: 3000 euro per maand. Bij K. is ook een wapen aangetroffen. “Och, dat was een hobby. Iedereen heeft toch een hobby?”

Klusjesman



Vitali M. is in de ogen van justitie de ICT-man die de (illegale) software van goksites installeerde in de cafés. Zijn zus Natalja M. deed de administratie in het kantoor aan de Putselaan in Rotterdam. Beiden zeggen niet te hebben geweten dat het om illegaal gokken draaide.

Ook de laatste verdachte, Murat D., hield zich van de domme tijdens de zitting in de rechtbank van Dordrecht. Hij legde als ‘de klusjesman’ kabels aan en bevestigde rolluiken. Meer niet. In een bericht aan zijn broer heeft hij echter verteld:”Ik heb werk. Ze doen aan voetbalspelen, illegale Toto.”

De advocaten in deze zaak vinden dat justitie de criminele activiteiten overdrijft. “Over een tijdje is deze vorm van online gokken misschien legaal.”



Schulden

Maar justitie denkt daar anders over. “Een groot deel van het online gokken vindt in Rotterdam-Zuid plaats. In kansarme wijken, met lage inkomens. Gokken werkt verslavend en kan tot grote schulden leiden. Dat werkt ontwrichtend in gezinnen.”

De officier van justitie benadrukte de ernst van de zaak met enkele oneliners:”Illegaal gokken is geen spelletje. Als deze verdachten hoopten dat ze ermee weg zouden komen, hebben ze verkeerd gegokt.”

De café-exploitanten die meededen, kregen soms de helft van de winst. Justitie gaat ook hen vervolgen. Het gaat om 23 personen.

De advocaten in deze zaak komen dinsdag met hun pleidooien. De rechter in Dordrecht zal waarschijnlijk twee weken later het vonnis uitspreken.