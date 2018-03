Perron voor snelle Eurostar naar Londen is klaar

Perron Eurostar is klaar

Het nieuwe perron voor de snelle trein naar Londen, de Eurostar, is klaar. De lengte van de Eurostar maakte het noodzakelijk om perron 1 te verbreden en te verlengen. Ook werd de plafondverlichting vernieuwd en zijn er bankjes verplaatst.

Vanaf 4 april vertrekken de eerste snelle treinen vanaf het nieuwe perron. Binnen vier uur is de trein in Londen. In Brussel moeten reizigers voorlopig nog uitstappen voor een paspoort- en bagagecontrole.

Er lopen onderhandelingen met Groot-Brittannië om in de toekomst de douanecontrole in Rotterdam al plaats te laten vinden. Dan zou de heenreis nog een uur korter duren.

De terugreis naar Rotterdam is wel meteen een directe verbinding. Die reis verloopt daardoor sneller; in ruim drie uur brengt de Eurostar je van Londen naar Rotterdam.