McBoem: automobilist rijdt bijna terras fastfoodrestaurant op

Een automobilist is maandagmiddag iets na vijven met volle vaart op het terras van de McDonald's in Rotterdam-Charlois afgestoven. Het ging net goed. De auto kwam tegen een paal van het terras van de hamburgergigant aan de Driemanssteeweg tot stilstand.

Volgens de politie schrok de automobilist van een vrachtwagen. Toen hij wilde uitwijken, maakte hij een stuurfout en reed op de McDonalds aan de Driemanssteeg af. Uiteindelijk bleef het bij materiële schade. Niemand raakte gewond. Wel raakte de voorbumper van het voertuig beschadidigd.

De onfortuinlijke bestuurder heeft waarschijnlijk wel eerst nog even kunnen eten voordat hij zijn auto in de prak reed. Volgens een politiewoordvoerster vond de aanrijding plaats nadat de man het fastfoodrestaurant had verlaten.