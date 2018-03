Excelsior-speler Bruins geeft jongeren steuntje in de rug

Voetballers hebben vrije tijd. Zo ook Luigi Bruins. De Rotterdamse middenvelder van Excelsior gebruikt die tijd om kansloze jongeren op het rechte pad te helpen.

In een zaal bij Challenge Sports spreekt Bruins zo'n twintig jongeren toe. Ongeveer de helft gaat daarna met hem nog een balletje trappen. Bruins doet het met plezier. "Mijn problemen zijn niet te vergelijken met de problemen die zij hebben, maar ik probeer te zeggen hoe ik er mee om ga. Of het helpt is de vraag, maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen."

Bekijk hierboven de reportage met Luigi Bruins.