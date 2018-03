Gerrit G. en de geheimzinnige getuige

Voor de rechtszaak tegen de Rotterdamse ex-douanier Gerrit G. is een in Colombia wonende Nederlander overgevlogen. 'Paul' blijft verder anoniem en is alleen 'in de buurt van Nederland'. De maatregelen zijn voor zijn eigen veiligheid.

'Paul' werkte naar eigen zeggen voor het Medellín-kartel in Colombia. Hij zou de partij van 300 kilo drugs waarvoor de verdachten zijn veroordeeld zelf hebben getipt aan de politie. Hij werkte namelijk ook voor Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse politie en de Amerikaanse antidrugseenheid DEA.

Gerrit G werd in 2017 tot veertien jaar cel veroordeeld . De man uit 's-Gravenzande zorgde ervoor dat cocaïnetransporten vlekkeloos de Rotterdamse haven konden passeren. Hij is in hoger beroep gegaan. Zijn medeverdachten kregen tien jaar cel.

De geheimzinnige getuige

Tijdens het eerste proces was Gerrit G op vrije voeten. 'Paul' toonde met opnames aan dat Gerrit niet gestopt was met zijn illegale praktijken.

Volgens de getuige heeft de politie grote partijen drugs doorgelaten om te achterhalen wie er achter de smokkel zit. Dat is verboden sinds de IRT-affaire in de jaren negentig.

'Paul' werd in het eerste proces niet gehoord, omdat justitie hem ongeloofwaardig noemde. Of hij nu wel mag getuigen, beslist het Hof later.

Groot gevaar

‘Paul’ is op kosten van de verdediging naar Europa gehaald, zegt Sanne Schuurman, advocaat van een van de medeverdachten. Het is van belang dat hij zo snel mogelijk een verklaring aflegt, zei de raadsman. ‘’Hij loopt groot gevaar omdat hij heeft gezegd dat hij informant was van de TCI en de DEA."

Opvallend is dat ‘Paul’ ten tijde van het maken van de opnames nauw contact had met de TCI. Justitie zou zelfs een paspoort voor hem hebben geregeld en er voor hebben gezorgd dat een opsporingsbevel tijdelijk werd opgeheven.