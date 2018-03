Nabestaanden MH17 boos dat Nederland nu wél diplomaten uitzet

Nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 zijn verbolgen dat Nederland nu wel diplomaten heeft uitgezet, terwijl zo'n actie na de ramp met de MH17 in 2014 uitbleef. Dat blijkt uit een tweet van de Stichting Vliegramp MH17.

Nederland liet maandag weten twee Russische diplomaten het land uit te zetten naar aanleiding van de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat gebeurde eerder deze maand in Groot-Brittannië. Ook in veel andere Europese landen en in de Verenigde Staten werden diplomaten uitgezet.

De Britten hebben volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aangegeven dat het "plausibel" is dat Rusland bij de vergiftiging betrokken is, al ontbreekt daarvoor nog hard bewijs.

Buk-raket

Bij de vliegramp met MH17 boven Oekraïne kwamen in juli 2014 298 mensen om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Het toestel werd uit de lucht geschoten door een Buk-raket, die volgens een internationaal onderzoeksteam afkomstig was uit Rusland.