Informatiecentrum Coolsingel geopend

Het informatiecentrum over de werkzaamheden aan de Coolsingel in Rotterdam is maandag open gegaan. Belangstellenden kunnen er vragen stellen over de werkzaamheden en over de plannen voor de Coolsingel. De straat moet een autoluwe boulevard worden met ruim baan voor fietsers en voetgangers.

Maandag 9 april gaat de straat echt op de schop. Automobilisten kunnen dan drie jaar lang niet meer vanaf de Erasmusbrug richting Hofplein rijden over de Coolsingel. Als de nieuwe Coolsingel klaar is, hebben automobilisten in beide richtingen nog maar een rijbaan.

Automobilisten kunnen het beste rijden via de Blaak, Goudsesingel en het Pompenburg. "Maar eigenlijk hopen we dat automobilisten met het OV of op de fiets komen", zegt omgevingsmanager Frans de Reuver.

De fietspaden blijven in beide richtingen open. Wel wordt het mogelijk drukker. Daarom promoot de gemeente een alternatieve fietsroute voor mensen die door het centrum naar noord of naar zuid rijden.

Rotterdam probeert ook voetgangers zoveel mogelijk te ontzien. "We laten de huidige bestrating zo lang mogelijk liggen", zegt De Reuve. "Als we het toch moeten vervangen dan doen we dat met grote vierkante platen, zodat voetgangers een recht en plat loopvlak hebben.

Mensen met praktische vragen kunnen op dinsdag- en donderdagmiddag terecht in het informatiecentrum op een spreekuur. "Maar bij de start van het project is de aanloop misschien groter. Daarom zijn we in het begin zoveel mogelijk open", zegt de Reuver.

Praktische informatie is ook te krijgen op www.coolsingel.nl