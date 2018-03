Patiënten blij met Rode-Kruisvrijwilligers: 'Jullie zijn engelen'

"Voor ons is het een ritje van nog geen tien, twintig minuten, maar voor deze mensen is het een rit weer terug naar een vertrouwde omgeving", vertelt Seren Demirbilek. Zij en Crisden Boer zijn vrijwilligers bij het Rode Kruis. Ze brengen mensen die niet meer op de eerste hulp hoeven te worden behandeld terug naar huis.

"Het is voor mensen die niet zelfstandig naar huis kunnen en die geen abonnement hebben op speciaal taxivervoer en die ook geen mantelzorgers hebben die hen kunnen komen halen", vertelt woordvoerder Lisa van Leeuwen van het Rode Kruis.

Bittere noodzaak

De samenwerking was een verzoek van de Rotterdamse ziekenhuizen met het oog op de doorstroom op de eerste hulp. Als de patiënten niet door het Rode Kruis naar huis worden gebracht, moeten ze op de eerste hulp wachten op ander vervoer. En dan houden ze een plek voor andere patiënten bezet.

“Het gebeurt te vaak dat wij anderhalf of twee uur wachten bij een ziekenhuis voor we de patiënt kunnen overdragen”, zei Arie Wijten eerder al tegen RTV Rijnmond . Hij is de directeur van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en hoort vaak schrijnende verhalen.

“Het lange wachten komt doordat de spoedeisende hulp dan vol is. Soms staan er wel meer dan vijf ambulances te wachten voor één ziekenhuis. Dat kost teveel tijd, ze moeten juist onderweg zijn.”

Griepepidemie

De problemen met de doorstroming van patiënten zijn er het hele jaar door, maar door de griepepidemie is de situatie nu nog moeilijker. Niet alleen komen er meer patiënten naar de ziekenhuizen, ook veel personeelsleden zijn ziek.

In de zorg is al een tekort aan werknemers, bijvoorbeeld in de ambulancezorg . “Een aantal jaren geleden hebben zowel ziekenhuizen als ambulancediensten onder druk van bezuinigingen minder mensen opgeleid", zegt Wijten.

"Dat is ondertussen zo'n vier jaar geleden, maar we hebben hierdoor wel een achterstand opgelopen."

Engelen

Noodzakelijk of niet, de mensen die door het Rode Kruis naar huis gebracht worden, zijn ontzettend dankbaar. "Ze zeggen wel: 'jullie zijn engelen'", vertelt Marianne van Prooyen, vrijwilliger bij het Rode Kruis. "Ze zijn zo blij dat er vrijwilligers zijn die dit voor ze willen doen."

De vrijwilligers wachten tijdens hun dienst bij het Rode Kruis aan de Leeuwenstraat tot zij een oproep krijgen. "We hebben net een rit gehad en iemand keurig thuis afgezet", zegt Chrisden. "We zitten te popelen voor de volgende rit."