Deel dit artikel:











'Carlyle neemt chemietak AkzoNobel over' AkzoNobel

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle neemt de chemietak van AkzoNobel over. Dat bericht brengt de Financial Times. Carlyle heeft 'de biedingsstrijd' over het bedrijf gewonnen, meldt de krant. De overname zou dinsdagochtend worden aangekondigd.

AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in de Botlek, Rhoon en Groot-Ammers. Carlyle zou voor de overname van het chemiebedrijf 10 miljard euro betalen. Dat is inclusief schulden van het onderdeel. Een maand geleden was de interne afsplitsing van de chemietak afgerond. Het bedrijf sluist de opbrengsten van de verkoop door naar de aandeelhouders. Daarmee hoopt AkzoNobel ze tevreden te stellen nadat een overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging. Carlyle moest het opnemen tegen rivalen als Apollo Management, een combinatie van Bain Capital met Advent International en het Nederlandse HAL Investments.