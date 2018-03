Rotterdam Centraal weer vrijgegeven na vondst tas 'waar draden uitsteken'

Politie doet onderzoek op perron 2 en 3 van het centraal station in Rotterdam Ingezonden foto: Gaby Hauck

Politiebusjes bij het centraal station in Rotterdam Ingezonden foto: Gaby Hauck

Alle perrons op Rotterdam Centraal zijn weer vrijgegeven. Perron 2 tot 7 waren uit voorzorg ontruimd nadat een een tas 'waar draden uitsteken' was achtergelaten. De bomexpert heeft onderzoek gedaan en er zaten geen gevaarlijke stoffen in de tas.

De eigenaar van de tas is aangehouden en wordt verhoord, bevestigt de politie. Het zou gaan om een verwarde man.