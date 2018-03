Deel dit artikel:











Alle hardloperts opgelet! LaatsteLoper07_04_18

Droom jij ’s nachts alleen nog maar over je hardloopschema? Kan je het met je vrienden over niks anders hebben dan over die 42,195 km? Of wordt jouw partner gek van de dieetwensen die je hebt in aanloop naar 8 april?

Kortom: Staat alles, maar dan ook ALLES in jouw leven in het teken van de marathon van Rotterdam? Kijk dan vanaf maandag 2 april naar Het Lopen Te Lopen Magazine, dagelijks om 17.15u, volg Radio Rijnmond voor de laatste voorbereidingen van het Rijnmond Running Team en houd social media in de gaten voor de mooiste video's en foto's!