Vakbond sceptisch over overname chemietak AkzoNobel

"We hadden liever een beursgang gezien", zegt bondsbestuurder Erik de Vries van FNV over de overname van de chemietak van AkzoNobel. De afdeling wordt overgenomen door Amerikaanse investeringsmaatschappijen Carlyle en GIC.

AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in de Botlek, Rhoon en Groot-Ammers.

"Het is durfkapitaal, dus we zijn kritisch", legt De Vries uit. Carlyle investeerde eerder al in Nederlandse en in chemische bedrijven, en dat geeft De Vries wel wat hoop. "Dan weten ze hoe het er hier aan toe gaat en hoe de sector werkt.''

FNV hoopt al enige tijd garanties te krijgen voor de werkgelegenheid bij de chemietak van AkzoNobel. "We zitten daar vrij hard in en gaan ervan uit dat Carlyle dat net zo serieus neemt als AkzoNobel."

De bonden wilden al dat Akzo 400 miljoen euro in het pensioenfonds steekt om de pensioenaanspraken veilig te stellen. "Akzo krijgt nu 8,9 miljard euro. Dat geld moet voor een deel terug naar het personeel."