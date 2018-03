Verdacht pakketje Rotterdam met draden was PlayStation

​Het treinverkeer op Rotterdam Centraal is dinsdagochtend stil gelegd voor een tas met een spelcomputer erin. Nadat een tas 'waaruit draden staken' gevonden was, ontruimde de politie een deel van het treinstation.

De eigenaar van de tas is aangehouden en wordt momenteel verhoord. Het is een 21-jarige man uit Syrië. Eerder op de ochtend was hij het station uitgezet omdat hij geen geldig treinkaartje had.

De man maakte een agressieve en verwarde indruk, zegt een woordvoerder van de politie. Waarom zijn tas met PlayStation nog op het perron stond, is nog niet duidelijk. Wat er met de man gaat gebeuren, weet de woordvoerder nog niet.