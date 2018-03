Video: Spectaculaire parachutesprong met zicht op Rotterdam tijdens Earth Hour

Dat was nog eens een sprong, zaterdagavond. Een groep parachutisten van Skydive Rotterdam maakt tijdens Earth Hour een formatiesprong boven Rhoon. Daar hadden ze een mooi uitzicht op Rotterdam

Earth Hour is een jaarlijkse actie, waarbij bedrijven en huishoudens een uur lang het licht uit doen om aandacht te vragen voor het milieu.

De parachutisten die in het filmpje springen zijn Frederik Smit, Ewoud Spilker, Lianne Dijkhuizen en Helen Rappold. De nachtsprong is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt van Skydive Rotterdam.

Een 'nachtsprong' is een sprong die plaatsvindt tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst. "We springen dan in het maanlicht met uitzicht op de stad, met enkel veiligheidsverlichting om elkaar en ons materiaal te kunnen zien", vertelt Helen Rappold.

"Zelfs de verlichting in het vliegtuig is dan ook gedempt. Dit maakt de sprong heel speciaal, omdat we verder enkel berusten op het licht van de omgeving. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel licht de maan afgeeft zonder dat de rest van de omgeving verlicht is."

Het uitzicht op de stad Rotterdam, de havens en de groene omgeving, maakt de sprong helemaal geweldig, vertelt Rappold. "Zowel overdag, als in de avond."