Feyenoord traint zonder internationals en Van Persie

Feyenoord trainde dinsdagochtend in aanloop naar de stadsderby tegen Excelsior nog zonder internationals op Varkenoord. Veel spelers zijn nog op pad met de nationale ploeg. Robin van Persie ontbrak ook op de training, het is nog niet duidelijk waarom de spits afwezig was. Jan-Arie Van der Heijden begon met een individuele training, maar sloot later wel aan bij de groep.

De meeste Feyenoorder-internationals spelen vanavond nog wedstrijden voor hun thuisland. Zo speelt Brad Jones met Australië tegen Colombia, spelen Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat met Marokko tegen Oezbekistan en komt Nicolai Jørgensen met Denemarken nog in actie tegen Chili. Renato Tapia speelt in de nacht van dinsdag op woensdag met Peru tegen IJsland. Ook de jeugdinternationals van Feyenoord moeten vanavond nog aan de bak. Justin Bijlow en Bart Nieuwkoop spelen met Jong Oranje tegen Jong Andorra. Tyrell Malacia neemt het met Oranje Onder 20 op tegen Tsjechië Onder 20.