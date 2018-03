Ziggy Marley komt naar Rotterdam

Zanger Ziggy Marley komt deze zomer naar Rotterdam. Hij staat 8 juli in Annabel, zo heeft het poppodium dinsdag bekendgemaakt.

Ziggy Marley is de zoon van de legendarische Bob Marley. Net als zijn vader, houdt hij zich bezig met reggaemuziek.

De 49-jarige Jamaicaan heet van oorsprong David Marley, maar heeft voor de bijnaam gekozen omdat hij een enorme fan is van David Bowie. "Toen zijn album 'Ziggy Stardust' uitkwam, noemde ik mezelf Ziggy. Later is iedereen dat gaan doen."

Bericht gaat verder onder de video



Ziggy begon al op jonge leeftijd als artiest en staat al meer dan veertig jaar op het podium. Dit heeft hem zes Grammy's gewonnen, als onderdeel van een band en als soloartiest.

De voorverkoop start donderdag om 10:00 uur.