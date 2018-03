Deel dit artikel:











Gözübüyük fluit Rotterdamse derby Gözübüyük fluit de Rotterdamse derby

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd Feyenoord - Excelsior. Gözübüyük wordt bijgestaan door zijn assistenten de heer Honig en de heer Bluemink. De heer Van den Kerkhof is de vierde official. De wedstrijd wordt zondag om 16.45 uur gespeeld in De Kuip en is live te volgen via Radio Rijnmond.

Gözübüyük floot eerder dit seizoen de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Die wedstrijd werd door de Rotterdammers met 3-0 gewonnen. Robin van Persie maakte hierin zijn eerste goal sinds zijn terugkeer bij Feyenoord. PEC-Zwolle-Sparta staat zaterdag onder leiding van de jonge scheidsrechter Joey Kooij. De 26-jarige Kooij fluit zaterdag pas zijn derde wedstrijd in de Eredivisie. Het duel in Zwolle begint zaterdag om 18.30 uur en is net als Feyenoord-Excelsior live te volgen op Radio Rijnmond.