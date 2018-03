Bewoners boos om sluiting vuilstortkoker flat Vlaardingen

Bewoners van een flat aan de Zwaluwstraat in Vlaardingen hebben in 35 jaar nooit hoeven betalen voor het storten van hun afval. Foutje van eigenaar woningbouwstichting Waterweg Wonen. Maar nu is het gedaan met de pret. De vuilstortkoker gaat dicht, tenzij ze er voor gaan betalen en dus zijn een aantal bewoners boos.

"We moeten 5,95 euro per maand betalen, anders gaat hij dicht", zegt bewoner Aad van der Graaf. "Maar dat is voor alle bewoners wel 12.000 euro per jaar om twee keer per week de containers verplaatsen."

Leuk voordeeltje

"Eigenlijk hebben de bewoners hier al die tijd een heel leuk voordeeltje gehad", zegt Jeroen Oosthoek van Waterweg Wonen. "Want de arbeid is wel verricht, maar niet door belast. Dat was een fout van ons."

De stichting gaat de kosten dan ook niet met terugwerkende kracht in rekening brengen bij de bewoners. 70 procent van de flatbewoners is het overigens wel eens met het sluiten van de stortkoker, zegt Oosthoek. "We vinden duurzaamheid belangrijk. Daarom plaatsen we er een aantal containers beneden bij, waardoor afval makkelijker gescheiden kan worden."

In plaats van de vuilstortkokers heeft de flat nu een 'milieuparkje', waarin verschillende soorten afval gescheiden kunnen worden.

(Geen) vertrouwen in de toekomst

Oosthoek vertrouwt erop dat de woningstichting eruit komt met de bewoners. "Er zijn zoveel bewoners enthousiast over het initiatief. De laatste bewoners die dat nog niet zijn, gaan we echt mee krijgen."

Van der Graaf gelooft er niet meer in. Volgens hem houdt de beheerder geen rekening met alle partijen. "U heeft helemaal niet gedacht aan de bewoners die van veertien hoog naar beneden moeten met hun zakje vuil. En die zeggen 'Aad, ik mag het niet aan de deur zetten; want dan ben ik strafbaar.'"