Te koop: Coolsingelbomen

In 2016 veilde Rotterdam voor het eerst boomstammen

Eindelijk kan het! Een boom die z'n leven lang op de Rotterdamse Coolsingel heeft gestaan, in je eigen woonkamer verwerken. Op 21 april worden er drie geveild tijdens de Rotterdamse boomstammenveiling.

Op de Coolsingel zijn begin van het jaar 39 bomen gekapt , om ruimte te maken voor een herinrichting. Drie daarvan worden tijdens de Rotterdamse boomstammenveiling geveild, vijf anderen zijn al aan een kunstproject gedoneerd.

Naast platanen van de Coolsingel, zullen er bomen uit heel Rotterdam geveild worden. Zoals een grote beuk uit het Kralingse bos en een eik van het landgoed Delft. Voor de veiling liggen al zo'n dertig stammen van 2,5 meter klaar, volgens de gemeente neemt dit aantal de komende tijd nog toe.

De bomen worden geveild bij de gemeentelijke stadskwekerij. Geïnteresseerden kunnen een dag voor de veiling bij het hout komen kijken.

Met de veiling wil de gemeente de bomen een tweede leven geven. De meeste bomen zijn gekapt, omdat ze oud of ziek zijn of een storm niet hebben overleefd. Hun stammen zijn nog prima bruikbaar, meubelmakers, kunstenaars en ondernemers kunnen de bomen verwerken in typisch Rotterdamse producten.