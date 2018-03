Deel dit artikel:











Patrijzen lokken met mp3-speler Patrijzentellers Mellany Klompe (links) en Dick van Houwelingen (rechts)

Het aantal patrijzen in de Hoeksche Waard neemt de laatste jaren hard af. De plattelandsvogel moet daarom beter beschermd worden, vinden diverse natuurorganisaties in het gebied. Maar eerst moet je dan weten waar ze nog zitten. Stichting Rietgors zoekt dat uit door vrijwilligers met knalrode mp3-spelers met een lokroep de polder in te sturen.

In duo’s gaan de patrijzentellers vlak voor zonsopkomst en net na zonsondergang op zoek. Uit de mp3-speler klinkt het geluid van een patrijzenmannetje. Het idee is zo andere mannetjes aan te trekken die hun territorium willen verdedigen. Vogelaar Dick van Houwelingen denkt dat er nog zo’n tien tot vijftien patrijzenpaartjes te vinden zijn. “En dat terwijl er vroeger zoveel zaten dat ze zelfs bejaagd mochten worden.” De terugloop heeft volgens Van Houwelingen een aantal redenen. “Dat heeft te maken met voedselaanbod, predatie en omstandigheden in de landbouw. Er is steeds minder plek voor de patrijs.” Patrijzenakkers

Er worden nu afspraken gemaakt met het Waterschap en met boeren. “Zij kunnen beschutte plekken creëren en patrijzenakkers aanleggen. Met als doel dat de patrijs zich veilig voelt en genoeg voedsel heeft en het aantal hierdoor weer groter wordt.“ Er worden nu afspraken gemaakt met het Waterschap en met boeren. “Zij kunnen beschutte plekken creëren en patrijzenakkers aanleggen. Met als doel dat de patrijs zich veilig voelt en genoeg voedsel heeft en het aantal hierdoor weer groter wordt.“ Mellany Klompe van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard wil wel benadrukken dat niet iedereen zomaar met lokgeluiden de polder in moet gaan. “We bedotten ze op deze manier toch een beetje en we verstoren ze. Dus dit is echt eenmalig. De patrijs hoort in de Hoeksche Waard en hij moet zich hier echt weer beter thuis gaan voelen.”