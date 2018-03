Deel dit artikel:











Oud-directeur PWS veroordeeld tot taakstraf na fraude

Een voormalig directeur van Patrimoniums Woningstichting in Rotterdam (PWS) is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 210 uur. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en belastingfraude.

De man had in 2003 twee valse facturen opgesteld. Ook had hij onjuiste aangifte van inkomstenbelasting gedaan door bepaalde inkomsten en het vermogen op een Zwitserse bankrekening niet op te geven. De directeur kocht panden aan voor de woningcorporatie tegen veel te hoge prijzen. In ruil daarvoor kreeg hij smeergeld van de verkopers. De directeur werd ook verdacht van omkoping, maar dit feit is inmiddels verjaard. Het onderzoek naar de omkoping was ingewikkeld, waardoor het lang duurde voordat de zaak voor de rechter kon komen. PWS is door de affaire voor vele miljoenen benadeeld. De oud-directeur heeft de omkoping altijd ontkend. De Hoge Raad heeft eerder al bepaald dat hij 5,4 miljoen euro moest terugbetalen aan PWS. Dat is later geschikt tot een lager bedrag. Bij het bepalen van de straf heeft het Haagse hof rekening gehouden met de grote impact die de strafvervolging voor de verdachte heeft gehad, het blanco strafblad en de ouderdom van de feiten.