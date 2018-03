Stel je vraag aan de Ombudsman in Rijnmond Nu

Zoals iedere laatste dinsdag van de maand, is de gast in Rijnmond Nu: de Ombudsman van Groot-Rotterdam: Anne Mieke Zwaneveld. Ze geeft je in dit radio-spreekuur tussen 18.00 en 19.00 uur handvatten waarmee je verder kunt, als het gemeenteloket gesloten blijft.

Waar loop jij tegenaan in jouw woonplaats? Onduidelijkheid over ambtelijke stukken? Verwarring over toeslagen? Moeite met het aanvragen van een vergunning? Parkeermeters die maar niet werken? Vragen die maar niet beantwoord worden? Zorgen over de staat van de wijk, waar je woont?

Laat het weten aan de Ombudsman voor Rotterdam en de omliggende gemeenten! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl.

