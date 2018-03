Aboutaleb: blijven verzetten tegen aantasting democratie en integriteit

Bij het afscheid van de oude gemeenteraad heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zich speciaal gericht tot de CDA'er Turan Yazir. De politicus was vorige jaar vier maanden afwezig, omdat hij werd bedreigd vanuit de Turkse gemeenschap.

De Turkse krant Sabah schilderde hem in maart af als 'landverrader' en 'terrorist'. Yazir werd medeverantwoordelijk gehouden voor de poging tot staatsgreep van het leger in Turkije en de diplomatieke rel rond een Turkse minister in Rotterdam.

Bizar

Burgemeester Aboutaleb daarover: "Ik vond het altijd bizar om vast te stellen dat iemand het in zijn achterhoofd kan halen om jou te betichten van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Degenen die dat gedaan hebben, hebben absoluut geen mensenkennis."

"Ik denk dat het je behoorlijk heeft getekend in de familiesfeer. En dat heeft je belemmerd in jouw functioneren binnen het democratisch bestel zoals we dat in Rotterdam kennen.

Bruuskeren

"Reden te meer voor ons allemaal om ons werkelijk met kracht te verzetten tegen de elementen van ver weg in de wereld die hier niet alleen het democratisch proces bruuskeren en frustreren maar ook de integriteit van mensen aantasten. Sinds gisteravond kan ik met je meepraten."

Aboutaleb verwees met die laatste woorden naar de video die een Haagse radicale imam enkele maanden geleden op Facebook heeft geplaatst. De imam noemt de Rotterdamse burgemeester in de video een 'afvallige moslim en vijand van de islam'. Vandaag werd bekend dat de imam niet vervolgd kan worden voor zijn uitspraken.

Tweederde gemeenteraad vertrokken

CDA'er Turan Yazir was één van de 34 raadsleden die afscheid namen van de Rotterdamse gemeenteraad. Onder hen waren verder Ronald Buijt (Leefbaar Rotterdam), Leo Bruin (PvdA) Arno Bonte ( GroenLinks), oud D66 - Stadsinitiatief raadslid Jos Verveen, Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam) en Peggy Wijntuin (PvdA).