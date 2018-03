Jeugdspeler Summerville tekent eerste contract bij Feyenoord

Crysencio Summerville heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend. In het bijzijn van maar liefst vijftien familieleden en vrienden tekende de 16-jarige aanvaller een contract tot medio 2021.

Summerville is trots op zijn contract: "Ik speel al sinds mijn zesde bij Feyenoord, ik ben hier groot geworden. Daarom vind ik het extra bijzonder om vandaag mijn eerste profcontract hier te tekenen." Volgens de jongeling moet hij nog veel leren, maar is dit contract wel een stap in de goede richting. "Ik hoop dat ik kan doorbreken bij deze mooie club."

Technisch directeur Martin van Geel is te spreken over de ontwikkeling van de aanvaller: "Crysencio is een talentvolle rechtervleugelspeler. Hij is niet al te groot, maar enorm behendig en slim aan de bal. Ondanks zijn lengte schuwt hij duels niet en is hij altijd in beweging. Een lastig te verdedigen aanvaller die je als verdediger niet graag tegenover je hebt."

Vorige week legde Feyenoord met Ramon Hendriks nog een andere jeugdspeler langer vast in De Kuip.