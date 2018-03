Botlektunnel weer open na ongeval

In de Botlektunnel zijn dinsdagavond aan het begin van de avondspits twee vrachtwagens op elkaar gebotst.Een van de chauffeurs raakte gewond en werd nagekeken door ambulancepersoneel. Bergers snelden naar de tunnel om de vrachtwagens weg te slepen.

De tunnel ging daarna in de richting van de Maasvlakte lang dicht. Het ingesloten verkeer moest worden weggeleid.

Even na zeven uur werd de tunnel weer vrijgegeven.

De avondspits van dinsdagavond was de drukste spits van het jaar tot nu toe. Regen en ongelukken zorgden voor veel vertraging voor mensen op de weg in de Randstad. Op 16 januari was de ochtendspitsfile op zijn top 860 kilometer, dinsdagavond werd 900 kilometer gemeten, aldus de ANWB.