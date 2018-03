Tsaar van SV Lombardijen vol amateurvoetbaltakannekedotes

Het historisch hysterisch hilarische Tsaar van Lombardijen boekwerkje dat verdedigende FC IJsselmonde-middenvelder en openbare schoolleerkracht Jona Baan bij het ziekbed van zijn vrouw schreef, blijkt theaterwaardig.

Michel van Egmond, de bekende sportboekbestseller van o.a. Gijp en Kieft, prijst in een vlugschrift-voorwoord van Baan's boek al zijn pakkende staccatostijl

Na het lezen van het epos vol amateurvoetbalannekdotes en rake bijnaamtyperingen wil oud-Feyenoordvoetballer en FC de Rebellenproducent nu ook het theater in met de voetbalvrienden om deze herkenbare, wandelende tak-variant uit de voetballerij, in de spotlights te plaatsen

Dit houdt in dat de gebroeders Baan en hun amateuvrinden in het zog van Andy van der Meyde, John de Wolf, Glen Helder, Royston Drenthe maar ook turnkampioen Yuri van Gelder mee gaan op toernee met een steevast uitverkochte show die bol staat van (voetbal)humor en -rebellieverhalen.

Aan de puinhoopboorden van het oude 'Clara is Kees'-ziekenhuisterrein onder de rook van de Kuip op zuid spreekt Jack F Kerklaan de anekdotanten in de stenen dug out van het voormalige SV Lombardijen 'rabbithole'-knollenveld op hun boek- en komend theatersucces aan....