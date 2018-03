Onveranderde uitslag gemeente Westvoorne na hertelling van stemmen

Een hertelling van stemmen In de gemeente Westvoorne heeft geen andere zetelverdeling opgeleverd. Dinsdagavond besloot de gemeenteraad opnieuw de 6878 uitgebrachte stemmen te tellen. De hertelling was aangevraagd door de lokale partij Partij Westvoorne, Inwonersbelang Westvoorne sloot zich aan bij het verzoek.

Emma van Blom van Partij Westvoorne drong aan op de hertelling omdat de stemmen van de verschillende partijen erg dicht bij elkaar liggen. "Gezien de kleine verschillen in de stemmen is het van belang te weten naar welke partij een eventuele restzetel gaat. Hiermee laten we ook onze achterban laten zien dat we er alles gedaan hebben om een goed resultaat te bereiken."

Nadat het besluit tot de hertelling was genomen, werd de vergadering van de gemeenteraad geschorst.

Westvoorne leek vorige week voortvarend van start te gaan met een nieuw college van VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, PvdA en D66.

De twee belangrijkste lokale partijen, Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne, werden daarmee aan de kant gezet. Die hebben elk 3 zetels behaald bij de verkiezingen, net als de VVD. De rest van de partijen kwam op minder uit.

De coalitie die nu tot stand is gekomen na gesprekken met de formateur, heeft 9 van de 15 zetels in Westvoorne.