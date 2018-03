Deel dit artikel:











Australische ontvlucht Rotterdam na ernstige bedreiging in eigen huis

Een Australische vrouw die in november thuis werd overvallen en aangerand, is zo aangedaan dat ze Rotterdam en Nederland heeft verlaten. Dat heeft ze dinsdagavond verteld in Opsporing Verzocht.

Twee overvallers vielen in november de woning van de vrouw aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-West binnen. De overvallers eisten geld en kostbare spullen. Toen de vrouw zich verzette klom een van de overvallers op haar. Hij dreigde haar te verkrachten en te vermoorden. Ze gaf daarop haar betaalpas en pincode af en enkele spullen. De vrouw werd na een worsteling vastgebonden aan een verwarming, met een shirt voor haar gezicht. Na twintig minuten slaagde ze erin het shirt los te wringen. Haar roep om hulp werd toen gehoord daar haar huisgenoot. Al die tijd stond het slachtoffer doodsangsten uit. De overvallers hadden gezegd dat ze terug zouden komen om haar te vermoorden als de pincode niet zou kloppen. Ze was extra bang, omdat ze dacht dat ze door de stress misschien de verkeerde code had gegeven. De politie vond na afloop geen sporen van braak. Vermoedelijk namen dieven tijdens een eerdere inbraak een huissleutel mee en kwamen ze daar in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 november opnieuw mee binnen. De politie verklaarde bij Opsporing Verzocht te zoeken naar twee mannen met een donkere huidskleur die geheel in het zwart gekleed waren. Het slachtoffer schat ze jonger dan 25 jaar. Een van de jongens droeg een wit heuptasje, vermoedelijk van het merk Gucci. Van de mannen werden vermoedelijk beelden gemaakt bij een pinautomaat, vijf minuten na de overval. Die beelden werden dinsdagavond op televisie uitgezonden.