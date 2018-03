Pamflet tegen poster met zoenende mannen in Reformatorisch Dagblad

Een vernielde abri in Vlaardingen.

Het Reformatorisch Dagblad heeft veertigduizend flyers verspreid die oproepen tot een protest tegen de reclamecampagne van modeketen Suitsupply. Daarin zijn zoenende mannen te zien. Alle abonnees van het dagblad kregen de flyer in de bus.

Hoewel de omstreden posters al uit het straatbeeld zijn verdwenen is de actiegroep Civitas Christiana er met de flyer toch een online-petitie tegen begonnen.

"Kledingfabrikant Suitsupply maakt reclame met zeer seksuele taferelen", staat er in de petitie, die ook online staat. "Eerst sadistische onderwerping van vrouwen, nu zoenende mannen in erotische pose. Deze zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen. De campagne Gezin in Gevaar roept u daarom op om te protesteren. Laat Fokke de Jong, eigenaar van Suitsupply, onmiddellijk ophouden met zijn onsmakelijke reclames!"

Bekritiseerd

Op Twitter en andere sociale media wordt het Reformatorisch Dagblad bekritiseerd voor het verspreiden van de flyer. In een verklaring op de website van de krant laat Cees Hovius, verantwoordelijk voor het advertentiebeleid van de krant, weten dat het dagblad geen aanleiding zag de flyer van Civitas Christiana te weigeren.

Hij benadrukt dat de krant geen verantwoordelijkheid neemt of heeft voor de inhoud van de advertentie. "Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten.''