Geplaagd Bloemhof moet weer de wijk van de bloemen worden

"Bloemhof was de mooiste wijk van Rotterdam", zegt Ramazan Erdogan. "Kleurig, overal bloemen, gezellig." Bloemhof is in de loop der jaren weggezakt in het moeras. Daar willen Erdogan en de andere leden van de nieuwe wijkraad wat aan gaan veranderen.

Erdogan (59) is vorige week met ruim twintig procent van de stemmen gekozen in de wijkraad. Hij kent Bloemhof en Bloemhof kent hem.

Dat merk je als een wandelingetje door de wereld rond het Oléanderplein maakt. In het Nederlands en Turks wordt er heel wat afgegroet.

Onveiligheid, armoede, rotzooi

De vader van twee kinderen komt oorspronkelijk uit Antalya en woont al tientallen jaren in Nederland.

Erdogan is een bekend gezicht in de politieke wereld van Rotterdam-Zuid. Tijdens openbare vergaderingen slaat hij regelmatig alarm over toenemende onveiligheid, armoede en rotzooi op straat.

Erdogan wilde zich eigenlijk niet verkiesbaar stellen. "Maar de mensen in Bloemhof vroegen het aan me. Ramazan, doe het. Jij kan het. Eigenlijk wilde mijn vrouw en ik het niet. Maar als ze me vragen, doe ik het. Voor vier jaar. Niet langer."

Het oude Bloemhof terug

De vrolijke, joviale Erdogan praat makkelijk en heeft voor iedereen een grapje. Hij wil zijn oude Bloemhof terug. "Waar iedereen door elkaar woonde. Niet in zijn eigen hoekje. Ik wil dat de mensen weer hallo zeggen op straat."

"Ik ben gekozen door de mensen uit Bloemhof. Daar ben ik heel blij mee. Wij gaan proberen het oude Bloemhof weer terug te krijgen. Mensen weten dat ik serieus ben en vier jaar mijn best ga doen."

Het zal een hele klus worden. "Zie je de juwelier. Die is beroofd op klaarlichte dag. Niemand deed wat. In de 27 jaar dat ik hier woon is de wijk zwaar achteruit gegaan. Dit was de beste wijk van Rotterdam. Nu willen de mensen weg."

Zware klus

Bloemhof kent inderdaad problemen. Veel mensen leven van een uitkering. Zodra het beter gaat verlaten mensen Bloemhof om elders in de stad een huis te kopen.

Erdogan weet dat hem een zware klus te wachten staat met zijn collega's van de nieuwe wijkraad. Toch wil hij er volledig voor gaan en alles en iedereen mobiliseren die iets kan betekenen voor zijn Bloemhof.

En die bloemen van vroeger? Erdogan: "Die komen weer terug. Zeker weten!'