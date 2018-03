Deel dit artikel:











Verlies warerpolodames bij eerste interland in Zwemcentrum Rotterdam Het nieuwe Zwemcentrum Rotterdam tijdens Nederland - Rusland

In de eerste grote internationale waterpolowedstrijd in het gloednieuwe Zwemcentrum Rotterdam aan het Zuidplein hebben de Nederlandse vrouwen een nederlaag geleden. Rusland was met 12-13 te sterk in de World League.

Honderden Oranje-fans op de nieuwe tribunes zagen dat het team van de Rotterdamse coach Arno Havenga tegen een sterk Rusland speelde. De uitslag doet vermoeden dat het heel spannend was, maar de Russinnen stonden constant twee of drie punten voor. De 12-13 van Nederland viel vijf seconde voor tijd.