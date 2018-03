Deel dit artikel:











Oorzaak verzakking deel Maaskade Noordereiland niet duidelijk Het verzakte deel van de Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam Het verzakte deel van de Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam

"Het kan door een schip komen, de hoge waterstanden of de constructie van de kade maar zeker weten doen we het allemaal niet". Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Kennisinstituut TNO onderzoek laten doen naar de verzakking maar de oorzaak is niet zeker.

Wel zeker is dat deze zomer een begin wordt gemaakt met de de vervanging van een deel van de Maaskade. In december 2015 werd duidelijk dat ongeveer 40 meter van de kade is verzakt. Het verzakte deel hoort bij een originele kade van 500 meter lang die omstreeks 1892 is aangelegd. Dit hele deel wordt nu vervangen. Overlast

"We gaan eerst een tijdelijke kadewand erin slaan en daarna de kademuren erin heien. Dat gaat helaas wel wat geluidsoverlast geven voor de bewoners"., zegt projectleider Ruud Hulscher van Havenbedrijf Rotterdam. Parkeerplaatsen

Door de werkzaamheden zijn 100 parkeerplaatsen op de kade niet bereilkbaar. Het havenbedrijf komt parkeerders tegemoet door

andere parkeerplaatsen te regelen op het Noordereiland. Kinderkopjes

De gemeente Rotterdam wil dat de monumentale Maaskade zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Daarom brengt het havenbedrijf ook dezelfde kinderkopjes terug en krijgen alle houten onderdelen een opknapbeurt.