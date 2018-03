Deel dit artikel:











Renato Tapia scoort voor winnend Peru Renato Tapia scoort voor Peru

Feyenoorder Renato Tapia heeft dinsdagnacht met Peru gewonnen van IJsland. In New Jersey werd het 3-1 en Tapia was met een doelpunt trefzeker. De middenvelder is bij Peru verzekerd van een basisplaats, maar moet het in de Kuip doen met een bijrol. Tapia scoorde al in de derde minuut met een kopbal.

Feyenoord-doelman Brad Jones maakte na acht jaar zijn rentree voor Australië. Hij speelde de eerste helft tegen Colombia waarin het 0-0 bleef. Australië speelde onder leiding van bondscoach Bert van Marwijk in Londen tegen mede WK-ganger Colombia waardoor Jones op het veld stond met sterren als Radamel Falcao en James Rodríguez. Bij een doelpuntloze ruststand werd Jones vervangen door Danny Vuković.

Nicolai Jørgensen kwam niet in actie namens Denemarken in de oefeninterland tegen Chili. De Feyenoord-spits bleef 90 minuten op de bank. Het bleef 0-0 in Aalborg. Marokko

Sofyan Amrabat heeft met Marokko de volledige 90 minuten meegedaan tegen Oezbekistan. De Marokkanen wonnen met 2-0. Met name veel reservespelers kregen bij Marokko de kans. Feyenoord's aanvoerder Karim El Ahmadi bleef 90 minuten op de bank.. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank. Kökçü

Het 17-jarige Feyenoord-talent Kökçü speelde met Oranje Onder 19 een belangrijk duel voor de EK-kwalificatie tegen Duitsland. Na vijftig minuten maakte de Feyenoorder de 1-1. Oranje Onder 19 verloor alsnog met 1-4 en kan het EK vergeten.

Het 17-jarige Feyenoord-talent Kökçü speelde met Oranje Onder 19 een belangrijk duel voor de EK-kwalificatie tegen Duitsland. Na vijftig minuten maakte de Feyenoorder de 1-1. Oranje Onder 19 verloor alsnog met 1-4 en kan het EK vergeten.