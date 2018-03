Dromen van goud op Para Powerliften in Tokio

Ze is er helemaal klaar voor de 27-jarige paralympier Melaica Tuinfort uit Rotterdam. Ze wil goud winnen met Para Powerliften in Tokio 2020. Nu nog de sponsoring rond krijgen.

In 2016 in Rio de Janeiro won Tuinfort brons voor Nederland. "En nog steeds doe ik mijn wedstrijden erg goed, ik druk gerust 130 kilo weg", zegt een goedlachse Melaica.

Als ze over haar passie bankdrukken praat, gaat haar gezicht stralen. "Maar ik heb vòòr eind april minimaal 12 duizend euro nodig anders kan ik niet naar Tokio".

Om in 2020 mee te kunnen doen moet Tuinfort in mei naar een belangrijke kwalificatie in Frankrijk. Als ze die wedstrijd mist, mag de Rotterdamse paralympier niet mee doen aan de Olympische Spelen. Om deel te nemen aan die cruciale wedstrijd zoekt Melaica een sponsor.