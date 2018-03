Rotterdamse oogarts: plan om rotjes te verbieden niet genoeg

"Knalvuurwerk is in 30 procent van de gevallen de oorzaak van oogletsel", zegt de Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber tegen de NOS. Hij reageert op plannen van het kabinet om rotjes te verbieden. De Faber vindt het een stap in de goede richting, maar pleit voor geheel verbod op vuurwerk.

"Na die 30 procent blijven vuurwerkpijlen en siervuurwerk nog over en die veroorzaken nog steeds de grote meerderheid van oogletsels. En dat is vaak ook legaal vuurwerk."

'Onschuldig knalvuurwerk'

De rotjes zouden van het kabinet nog voor oudejaarsavond 2018 uit de schappen moeten, meldt RTL Nieuws . Niet iedereen is enthousiast over dat plan: Tweede Kamerlid Erik Ziengs van de VVD is tegen, net als Leo Groeneveld van de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

"De maatregelen die we genomen hebben, zijn goed en hebben al effect", zei Groeneveld in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "Het plezier moet je niet wegnemen bij jongeren. Ik ben ook bang dat illegaal vuurwerk de plaats inneemt van dit onschuldige knalvuurwerk."

Oudejaarsnacht

De oogarts is het niet eens met de beschrijving 'onschuldig vuurwerk', daarvoor ziet hij te veel ellende op oudejaarsnacht. "Komt u maar eens op een nieuwjaarsnacht in het oogziekenhuis kijken", zegt hij in een reactie op Groeneveld's uitspraak. "Dan weet u hoe onschuldig knalvuurwerk is."

Faber zet zich al tien jaar in voor een verbod op vuurwerk . "Als het dan beter gaat, waarom hebben we dan toch weer 12 blinde ogen ?" De kans dat illegaal vuurwerk de plek van de rotjes inneemt, schat hij klein in. "Als al het vuurwerk verboden is, weet je dat iedere knal illegaal is."