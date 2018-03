Deel dit artikel:











SoulSmokersSlowfood BBQ- squad popt op bij Hofbogen

Je voelt het aan al je instrumenten het is zowaar weer lente en dan staat binnen de kortste keren het barbecue-apparaat van de bbq-grillmasterssquad annex angzaamaangarings- propgagandeurs The SoulSmokers in uw straat paraat.

Met de kippevleugeltjes volop uitgeslagen werd de of is het nou indezeswezes dan 't spits werd letterlijk en ribstripfiguurlijk afgebeten pal voor FG Foodlabs-deur van sterrenkok Francois Geurds onderaan de Katshoekhofbogen aan het Stroveer. Little Green Egg-headmaster oftewel BBQ-grootmeester Elbert Hotch won vorig jaar de prestigeuze FG Food-Labs-barbeknoeitrofee en samen met Charlie Gerritsen is ie vanaf deze week weer expansiedriftig door heel Nederland op propagé-toernee. Een ranzig zwart schaduwrandkantje kleeft er wel aan de peperdure groene barbecue-ei/big green-egg populariteit; het was afgelopen jaar naast de scooter het meest gestolen apparaat van Nederland. Dus houd de beef!

Want u bent flink zuur als u achteloos omgaat met uw barbeknoei-apparatuur, want de verzekering betaalt onbeheerd in de tuin of op balkon achtergelaten grillmasters niet uit. Zelfs niet als ze makkelijk met een betonschaar wegknipbaar met een loeialarm-hangslot aan de muur vastgeklonken zijn. Edoch, voor de groeiende schare SoulSmokers- en smeltrijke langzaamaanopstook-adeptiki mag dat allegaar de pret niet kreuken, meuken en/of jeuken. Die verstookverstokte liefhebbers-gemeenschap zwelt dusdanig aan dat er zelfs plannen zijn om met de green-egg community BBQ-land nr 1 Amerika in de rug te attaqueren en met een heuse roadtrip-colonne de garingstijdstrijd aan te gaan