Cocaïne in een container met bananen

De politie heeft vorige week bij een controle in de Rotterdamse haven een partij van 155 kilo cocaïne aangetroffen. De coke zat in een container met bananen afkomstig uit Ecuador

Het Harcteam, een samenwerking tussen justitie, Douane, Zeehavenpolitie en de Fiod vond de drugs tijdens een controle, vorige week maandag. Het fruit was bedoeld voor een groente- en fruitbedrijf, ergens in Nederland.

De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het is niet duidelijk of er ook aanhoudingen zijn verricht.