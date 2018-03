Winkelen tijdens de twee minuten stilte op 4 mei

Winkels in de Rotterdamse binnenstad mogen de deuren open houden tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Andere jaren sloten de winkels om 19:00 uur. De ondernemers willen dan graag opengaan, zegt Dominique van Elsacker van Urban Department Store (UDS).

"Het is een koopvrijdag en het is meivakantie", legt Van Elsacker uit. De gemeente heeft toestemming gegeven voor de opening. Daar is nu kritiek op gekomen en daarom wordt volgende week opnieuw overlegd.

'Vreemd contrast'

De vertegenwoordiger van de winkeliers in de binnenstad noemt het 'gek' dat niemand het vreemd vindt dat de horeca open zijn. "Als het een zonnige dag is, zitten alle terrassen vol. Niemand die dan zegt: 'maar gelukkig dat de winkels wel dicht zijn'."

In de winkels zal op 4 mei wel net voor 20:00 uur omgeroepen worden dat het bijna tijd is voor de dodenherdenking en dat het personeel twee minuten stil is, zegt Van Elsacker.

"Het is niet zo dat we de dodenherdenking afschaffen. Het is zo dat we de winkels niet dicht doen." Winkelcentrum Zuidplein en Alexandrium zijn ook gewoon open, vertelt Van Elsacker.

Kritiek