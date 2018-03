Deel dit artikel:











Grote vrachtwagencontrole milieuzone Europoort Grote controle op de Maasvlakte Foto: Jelle Gunneweg Wethouder Adriaan Visser was bij de controle op woensdagochtend Foto: Jelle Gunneweg

Buitenlandse vrachtwagens die over de Maasvlakte rijden, voldoen vaak niet aan de milieueisen. Ongeveer 15 procent van de vrachtwagens is in overtreding. Door Europese wetgeving is het moeilijk om de vrachtwagens digitaal te controleren. Daarom is woensdag een grote controle op de N15.

Sinds 2014 is de Rotterdamse haven een milieuzone. Het was een voorwaarde voor de uitbreiding van de haven. Diesels moeten bijvoorbeeld een schone Euro VI-motor hebben voordat ze de Maasvlakte op mogen. Bericht gaat verder onder de tweet.

Europese wetgeving

In de milieuzone worden binnenrijdende vrachtwagens gecontroleerd met speciale camera's. Het probleem daarbij is dat niet alle buitenlandse trucks geregistreerd zijn. Daardoor kan de gemeente Rotterdam niet controleren of alle voertuigen aan de milieueisen voldoen. In de milieuzone worden binnenrijdende vrachtwagens gecontroleerd met speciale camera's. Het probleem daarbij is dat niet alle buitenlandse trucks geregistreerd zijn. Daardoor kan de gemeente Rotterdam niet controleren of alle voertuigen aan de milieueisen voldoen. "Gevolg is dat de camera's niet zien of het nieuwe of oude vrachtwagens zijn, schonere of een vervuilende. In veel gevallen kun je de buitenlandse chauffeurs hiervoor niet beboeten", vertelt Quinten Snijders van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het enige alternatief is langs de weg staan, vrachtwagens aanhouden en zo de wagens checken. In 2017 zijn de vrachtwagens negen keer gecontroleerd. 73 procent van de vrachtwagens voldeed toen aan alle eisen.