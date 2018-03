Rotterdamse agenten herdachten omgekomen Franse collega

De politie in de regio Rijnmond stond woensdag om 12:00 uur stil bij de dood van hun Franse collega Arnaud Beltrame. De Rotterdamse agenten volgen het voorbeeld de Franse politie; ook daar wordt één minuut stilte gehouden.

Beltrame overleed bij een gijzeling in het Franse Trébes. Hij liet zich in ruil voor een groep burgers gijzelen . Hij werd in zijn hals geschoten door een 25-jarige jihadist.

Herdenking in Rotterdam

De herdenking is bij het hoofdkantoor van de Politie Rotterdam aan het Doelwater. Voordat het korps één minuut stil is, zullen de agenten zich buiten opstellen en zal politiechef Frank Paauw een korte toespraak houden.

Ook op andere politiekantoren wordt er één minuut stilte gehouden. Agenten die buiten aan het werk zijn worden via de portofoon verzocht om, indien mogelijk, hun werk neer te leggen en de Fransman te herdenken.

Bij alle hoofdbureau's van de politie hangt woensdag de vlag half stok.