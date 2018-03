Vijf tips over…laatste dagen voor de marathon

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: het voelt erg raar dat je op 8 april zo’n pleurisend gaat lopen, terwijl je in de week voorafgaand het tegenovergestelde doet: je eet wat meer en je traint relatief weinig. Hoe kom je toch die laatste dagen door zonder je al te druk te maken?

Tip 1: Het voelt wat tegenstrijdig aan: wekenlang tientallen kilometers maken en dan ineens in die laatste week ‘mag’ je bijna je hardloopschoenen niet aan. Toch doe je er goed aan je lijf wel in actieve modus te houden. Afhankelijk van je ervaring ga je een of meerdere keren de deur uit voor 20-30 minuten rustig hardlopen. Zo voorkom je dat je lichaam in volledige ruststand gaat en je houdt de spieren en pezen alert op de aankomende inspanning.

Tip 2: Tegelijk zorg je voor voldoende rust. Probeer gedurende de hele week op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en pak de slaap die jij denkt nodig te hebben. Kijk ook je collega’s lief aan en vraag of ze rekening met je willen houden. Sla ook het aanbod van een vriend of vriendin om op vrijdag te helpen met verhuizen liever even af.

Tip 3: Als je aan de marathon denkt, denk je aan koolhydraten stapelen. Ofwel: pannenkoeken vreten en pastaborden opscheppen. Het is absoluut aan te raden om in de laatste paar dagen voor extra koolhydraten te zorgen, maar overdrijf niet. Al die extra calorieën kunnen er ook voor zorgen dat je zwaarder wordt. Drink genoeg. Een goed gehydrateerd lichaam is schoon, opgeruimd en klaar om te racen. Daarnaast heeft je lijf dat vocht hard nodig om die race te kunnen verwerken.

Tip 4: Zorg dat je op zaterdag je spullen klaar legt die je op de dag van de marathon nodig hebt. Ga niet zondagochtend vroeg nog hopeloos op zoek naar dat ene leuke shirt of dat broekje dat nog in de wasmand ligt. Zo voorkom je dat je gestrest afreist naar de Erasmusbrug, om er vervolgens daar ook nog eens achter te komen dat je gelletjes thuis op de bank liggen.

Tip 5: Weet dat het goed zit. Durf te accepteren dat, ook al train je in de laatste dagen weinig en stapel je wat meer eten, je er klaar voor bent. Het komt goed. 8 april wordt jouw dag, your lucky day. Je gaat vlammen en je lichaam is er klaar voor, echt helemaal. Op naar de Coolsingel om die medaille op te halen.