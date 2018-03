Rotterdam krijgt een eigen Ben & Jerry ijsje

IJs bestaat in honderdduizend smaken en binnenkort komt er een hele bijzondere bij: Gers Bakkie Roffa. De bekende ijsmaker Ben & Jerry's brengt de nieuwe smaak komende vrijdag exclusies in Rotterdam en omgeving op de markt.

"Het gaat om ijs met stukjes caramel en chocola", legt Lilian Geijsen van Ben & Jerry's uit. En volgens Geijsen is Rotterdam de eerste stad ter wereld die een eigen B&J-ijsje krijgt.

Volgens Geijsen is het logisch dat voor Rotterdam is gekozen. "Omdat Rotterdam met 170 nationaliteiten een stad is die al zoveel smaken heeft."

Maar wat verder nog een rol speelt is volgens de ijsmaker, het grote aantal Rotterdammers dat aan vrijwilligerswerk doet. "We zijn zelf een groot fan van het vrijwilligersplatform Rotterdammersvoorelkaar, een online community voor iedereen die wil helpen of wat hulp kan gebruiken", zegt Geijsen.

Op de achterkant van de pot ijs staat een gedicht van stadsdichter Derek Otte:

Ja joh! Een ijssie van Ben & Jerry’s in een

Rotterdams jassie met een groen-wit-groene koe

en de mooiste skyline van de wereld erop. Omdat

we stiekem toch best wel een hele toffe stad

lopen te maken, zo met z’n allen. Alle smaakies

tegelijk, want we groeien niet ondanks, maar

dankzij onze verschillen. Sterker door wij. Geen

geëmmer maar een bakkie ijs. Niet lullen, maar

nassen! Hier tellen we allemaal mee, in ieder

geval van 0 tot 10.