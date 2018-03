Doelenorgel viert 50e verjaardag met ontbijtconcert

Het orgel in concertgebouw De Doelen in Rotterdam bestaat 50 jaar. Op 28 maart 1968 werd het Doelenorgel feestelijk in gebruik genomen en dat is woensdag gevierd met een ontbijtconcert voor orgelliefhebbers.

Exact 50 jaar later doet huidig organist Geert Bierling het feest dunnetjes over. "Je zou zeggen: 'wie gaat er nu om 08:00 uur ontbijten in de Doelen?' Ik weet van een vast groepje bezoekers dat ze vast en zeker komen!"

Voor de bezoekers is de charme van het orgel de reden om 's morgens vroeg naar het concert te komen. "De variatie in de tonen, hoge tonen en lagen tonen. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat is best moeilijk en zwaar werk. Je moet er flink tegenaan."

Gebroken pijpen

Het is niet alleen maar feest voor het Doelenorgel. Al negen jaar langt wordt het orgel gerestaureerd vertelt Geert Bieling. "We zijn begonnen met het renoveren van alle pijpen en alles wat beweegt. Je hebt hier heel veel bewegende delen, die zijn allemaal gereviseerd."

De restauratie wordt komende zomer afgerond met het schoonmaken en repareren van de verticale pijpen. En dat is hard nodig, want sommige pijpen zijn gebroken. "Die zijn geknakt. Ze hangen er al 50 jaar, dat is een soort metaalmoeheid."

Het feest gaat verder op 22 september: dan is in de Doelen een concert om de afronding van de renovatie te vieren.