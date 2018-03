Korpschef: 'Beltrame's daad getuigt van bijzondere moed'

Klokslag 12:00 uur stonden alle politieagenten in de regio Rijnmond woensdag één minuut stil. Ze herdachten de dood van hun Franse collega Arnaud Beltrame. "Wat Beltrame heeft gedaan getuigt van een hele bijzondere moed," zegt korpschef Frank Paauw.

Ook bij eerdere aanslagen, zoals Charlie Hebdo, voelde Rotterdam zich verwant met Frankrijk vertelt Paauw. "De mensen op de werkvloer hadden het gevoel dat we ook nu zelf wat moesten doen. Meer dan alleen maar een brief schrijven of via media communiceren."



De Franse Beltrame overleed bij een gijzeling in het Franse Trèbes. Hij liet zich in ruil voor een 40-jarige caissière gijzelen. Hij werd in zijn hals geschoten door een 25-jarige jihadist.

Bij alle hoofdbureau's in Nederland werd een herdenking georganiseerd. Agenten op straat werden via de portofoon verzocht om, indien mogelijk, hun werk neer te leggen en de Fransman te herdenken.



Zo'n vijftig geüniformeerde agenten stonden onder leiding van politiechef Paauw één minuut stil buiten het hoofdbureau aan het Doelwater in Rotterdam.

"Ten eerste sta ik stil bij de collega en zijn nabestaanden", vertelt Paauw. Daarnaast ook bij het vak van politieman- of vrouw. Wij staan voor het goede in de maatschappij en rechtvaardigheid. Tegelijkertijd weten we dat het een gevaarlijke baan is."