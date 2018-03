Van verkiezingsbord naar vogelhuisje

De afgelopen weken zijn de Rotterdammers doodgegooid met verkiezingsborden. Al deze borden moeten ook weer opgeruimd worden. De fractie van ChristenUnie-SGP heeft een plan bedacht om de plastic verkiezingsborden te recyclen. Wat het gaat worden? Een vogelhuisje of krukje.

Verkiezingsborden hergebruiken

In een pakhuis in het Zomerhofkwartier komen leden van de fractie samen met een stapel verkiezingsborden. Lijsttrekker Tjalling Vonk wilde een duurzame oplossing voor de verkiezingsborden: "Wat kan je nog voor goeds met die borden doen? Toen kwam het idee van recyclen op." De partij heeft in totaal meer dan 300 verkiezingsborden die hergebruikt kunnen worden.

Ook de Rotterdamse VVD wilde een bijdrage doen. Helaas waren die borden ongeschikt omdat ze papier op het plastic hadden geplakt.

Plaat in shredder

Frank Taminiau van Community Plastics is het bedrijf dat de borden gaat recyclen. "Het komt binnen als plaat. We hebben een shredder staan en daar gaan de platen in. Het worden dan hele kleine stukjes. Die stukjes gaan de oven in zodat ze smelten. Daarna wordt het in een mal geperst tot een vorm."

Boete

Aankomende vrijdag moeten de borden uit het straatbeeld zijn. Anders staat er een boete op van 150 euro per bord.

Onherkenbaar

De vogelhuisjes en krukjes zullen niet per se te herkennen zijn als ChristenUnie-borden: het plastic kan ook onherkenbaar hergebruikt worden.